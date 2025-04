Juventus, il dato sul 'baricentro' che svela il cambiamento

Paolo Bruno

Il dato della Juventus sul baricentro

Stando a un'analisi de La Gazzetta dello Sport, c'è un dato che evidenzia bene un cambiamento a cui si è assistito nellacon la svolta in panchina.Conla squadra bianconera aveva un baricentro medio "basso" di 50.2 metri, un atteggiamento recupero palla "basso" di 35.0 metri, una media di 9 contrasti vinti a gara e 146 verticalizzazioni a match. Con, invece, il baricentro si è alzato a 51.7 metri, il secondo dato è salito a 37.9 metri, la media di contrasti vinti è passata a 12 e quella delle verticalizzazioni a 172.

Questa sera, nel match contro il Lecce, si scoprirà se questa tendenza rimarrà tale oppure se ci sarà qualche novità anche in questo senso: per la Vecchia Signora, reduce dalla vittoria contro il Genoa e dal pareggio sul difficile campo della Roma, sarà fondamentale andare a caccia dei tre punti per mettere fieno in cascina nella corsa alla Champions League, in un turno di campionato peraltro "favorevole" in quanto la Lazio sarà impegnata nel sempre delicato derby della Capitale mentre il Bologna dovrà affrontare l'Atalanta a Bergamo.