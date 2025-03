Juventus, il dato sui punti in classifica è clamoroso

AFP or licensors

La Juventus sta attraversando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni. Con meno di 53 punti raccolti dopo le prime 28 partite di Serie A, il club bianconero si trova in una situazione che non si verificava dal campionato 2010/2011. In quell’occasione, la squadra concluse la stagione con soli 41 punti nelle prime 28 gare, terminando il torneo in settima posizione, fuori dalle competizioni europee.Questo dato evidenzia le difficoltà della squadra allenata da Thiago Motta, che nelle ultime settimane ha mostrato un evidente calo di rendimento. Dopo un ottimo avvio di stagione, con una difesa solida e risultati che sembravano proiettare la Juventus nella lotta per lo scudetto, il rendimento è drasticamente peggiorato.

La difficoltà nel segnare gol, la poca brillantezza in fase offensiva e la fatica nel gestire le partite hanno compromesso il cammino della squadra, che ora rischia di dover lottare fino all’ultima giornata per garantirsi un posto in Champions League. Con ancora dieci partite da disputare, la Juventus è chiamata a invertire la rotta per evitare di ripetere un’annata simile a quella del 2010/2011, conclusasi con grandi delusioni e con un necessario cambio di rotta per tornare competitiva.