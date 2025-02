Juventus, il dato sui giovani è impressionante

AFP or licensors

Tra le squadre dei cinque principali campionati europei, solo losupera laper numero di giocatori nati dal 2002 in poi che hanno contribuito ad almeno cinque gol in questa stagione. Il club francese ne conta sei, mentre i bianconeri ne hanno tre: Francisco, Kenane Samuel. Questo dato conferma la crescente attenzione della Juventus verso i giovani talenti, puntando su calciatori promettenti per costruire il futuro. La fiducia riposta nei giovani sta dando i suoi frutti, con Yildiz e Mbangula che si stanno ritagliando spazi importanti nella squadra.