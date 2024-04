Lanon riesce proprio a segnare, tantomeno a farlo con continuità. Dopo lo 0-0 casalingo contro il, l'ultimodella squadra bianconera risale a ormai più di un mese fa, al 2-2 contro l'Atalanta. Sono appena 47 le reti segnate finora dalla squadra di Massimiliano, che ora è costretta a farne otto in queste ultime quattro gare per non eguagliare, o anche peggiorare, il record negativo di gol a favore raggiunto con Alberto(appena 55 nella stagione 2009/10, peggior risultato nell'era dei tre punti).