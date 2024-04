Laha schierato domenica sera una formazione con una media d'età di 27 anni e 319 giorni, posizionandosi come la seconda più anziana in questa Serie A per i bianconeri. La prima posizione spetta all'XI titolare che ha affrontato il Frosinone lo scorso dicembre, con un'età media di 28 anni e 40 giorni. Questo dato evidenzia la tendenza della squadra a contare su giocatori più esperti e maturi per affrontare le sfide del campionato. L'esperienza e la saggezza acquisite nel corso degli anni potrebbero rappresentare un vantaggio strategico per uscire dalla crisi e conquistare l'obiettivo Champions League.