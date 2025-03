Juventus, il dato inquietante sulle palle inattive: solo una squadra ha fatto peggio in Serie A

Getty Images

Quella che una volta rappresentava una vera e propria specialità in casa, si è trasformata in un autentico tabù, che vede la formazione bianconera tra le peggiori in circolazione in Italia per quanto concerne i goal scaturiti su situazione da palla inattiva. Un dato piuttosto preoccupante che certifica, di fatto, come i bianconeri siano di fatto inoffensivi per quanto concerne questo particolare che, spesso e volentieri, può risultare decisivo nei momenti chiave delle partite.La Juventus, infatti, è la seconda squadra di tutta la Serie A ad aver segnato meno goal sulle palle inattive: peggio di lei ha fatto soltanto il Monza, ovvero l'ultima della classe. Madama ha colpito solamente in tre occasioni adesso è diventato un limite: la classifica delle reti realizzate su palla inattiva dice che la Signora è penultima con 3: peggio ha fatto solo il Monza, fermo a uno, che però è ultimo in Serie A. In testa ci sono Inter (13), Atalanta (12), e Lazio (10, a pari punti con l’Udinese. Indietro anche Napoli (6) e Milan (5). L'unico goal su punizione l'ha realizzato Teun Koopmeiners contro il Cagliari, ma in quel caso non si trattava di campionato, bensì di Coppa Italia.