Il rendimento in trasferta dellaè stato fonte di grande frustrazione, diventando una vera e propria fonte di preoccupazione per i tifosi. Mentre la squadra ha ottenuto alcuni successi notevoli in casa, inclusa una convincente vittoria per 2-0 contro la Lazio nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, il rendimento lontano dall'Allianz Stadium è stato deludente.L'ultimo successo in trasferta risale al 21 gennaio, quando la Juventus ha sconfitto ilper 3-0. Da allora, la squadra ha disputato sei partite esterne senza riuscire a conquistare i tre punti. In tre occasioni ha pareggiato (contro Verona, Torino e Cagliari), mentre in altre tre ha subito la sconfitta (contro Inter, Lazio e Napoli, queste ultime due anche in modo alquanto sfortunato con gol subiti a tempo quasi scaduto).Secondo quanto rivelato da Opta, non si verificava un tale periodo negativo in trasferta per la Juventus da ben 14 anni, precisamente dalla stagione 2009/2010. Quell'anno segnò il culmine di una stagione difficile, caratterizzata da una serie di risultati deludenti e culminata con un settimo posto in classifica, un ricordo sinistro che ora viene inevitabilmente associato ai recenti problemi in trasferta della squadra.