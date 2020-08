La Champions League non è solo la competizione sportiva per club più prestigiosa d'Europa, e forse del mondo, ma anche un'importante fonte di ricavi per i club che vi partecipano o ambiscono a prendervi parte. Con conseguenze dirette sulle possibilità di mercato. Dopo l'eliminazione patita dall'Atalanta ai quarti di finale, ha preso forma definitivamente la cifra che la Juventus ricava dalla Champions 2019-2020. Si tratta di 85 milioni di euro, 10 in meno rispetto ai 95 della scorsa stagione, quando la corsa bianconera si fermò ai quarti, e non agli ottavi come quest'anno. LA COMPOSIZIONE - Questi 85 milioni sono la risultante delle seguenti voci: 15 dal market pool (combinazione tra risultati del campionato 2018-19 e risultati delle altre italiane nella Champions 2019-20), 30 per i risultati storici della Juve in Champions, 15 per la qualificazione alla fase a gironi 2019-20, altri 15 per i risultati delle singole partite nel girone, 10 per la qualificazioni agli ottavi di finale.