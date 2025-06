Juventus, il dato clamoroso di Cambiaso

Andrea Cambiaso si sta confermando come uno dei protagonisti silenziosi ma fondamentali della Juventus. Dall’inizio della stagione 2023/24, il laterale classe 2000 ha collezionato 11 assist tra tutte le competizioni, risultando il secondo miglior uomo assist della squadra nel periodo. Solo Weston McKennie, con 14 passaggi vincenti, ha fatto meglio del numero 27 bianconero.I numeri certificano l’impatto del giovane esterno, che ha saputo distinguersi sia come rifinitore sia per la costanza nelle prestazioni. I suoi assist non sono frutto del caso, ma di una visione di gioco in continua crescita.

Con un futuro ancora tutto da scrivere, Cambiaso rappresenta una delle pedine più preziose nel progetto tecnico bianconero. E se continua su questa strada, non è escluso che possa diventare anche il miglior assist-man della Juventus nel medio termine.