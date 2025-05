Juventus, il dato che fa paura: fanno peggio solo Como e Venezia

Come riportato da Il Corriere dello Sport, c'è una statistica di cui non si può andare troppo fieri alla Continassa e riguarda quella dei punti persi dallada situazioni di vantaggio: dopo l'1-1 di domenica a Bologna (con il pareggio rossoblù arrivato nel secondo tempo) la classifica dice che la Vecchia Signora ha sperperato benper incapacità di gestire partita e risultato; peggio hanno fatto soltanto(24) e(30). È accaduto contro Cagliari, Inter, Lecce, Venezia, Fiorentina, Torino, Atalanta, Napoli, Roma e, ultima volta in ordine di tempo appunto, Bologna.

Quanti punti ha perso la Juventus da situazioni di vantaggio

Anche con lo stesso Igor Tudor in panchina, i due pareggi rappresentano altre due chance di vittoria mancate: contro la Roma non è bastata la rete di Manuel Locatelli (pari di Eldor Shomurodov) e contro il Bologna non è stata sufficiente quella di Khephren Thuram (1-1 firmato da Remo Freuler nella ripresa, quando la squadra bianconera sotto la guida del nuovo allenatore non è nemmeno mai riuscita a segnare).