Nonostante sia arrivato solo un punto contro la Salernitana (ultima in classifica e già retrocessa), Massimiliano Allegri viene "salvato" dal Corriere dello Sport, che dà 6 in pagella al tecnico della Juventus: "Via la giacca dopo 15’ ed è il segnale che c’è odore di bruciato. Stravolge più volte la Juve: fa tre cambi già all’intervallo, sostituisce le punte, sposta quattro volte Cambiaso, inverte gli esterni. La reazione finale conferma che la squadra è viva. E in Champions", quanto scrive il quotidiano. In contrapposizione con i giudizi degli altri quotidiani, che hanno bocciato Allegri, così come gran parte della squadra.