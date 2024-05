L'ex dg dellaLucianoha consigliato ai bianconero il profilo del prossimo allenatore, quello che dovrà prendere il posto di Max Allegri. Ecco cosa ha scritto su Libero.- ''Se Gasperini dovesse andare via, sarebbe un trauma per l’Atalanta, che dovrebbe cambiare le sue abitudini. L’allenatore ha un altro anno di contratto, ma è sulla bocca di tutti e potrebbe anche decidere di andare a fare le fortune di un altro club. È un tecnico che sa valorizzare tutti i giocatori, non solo i giovani, mantenendo sempre la squadra in posizioni di alta classifica, senza chiedere grossi acquisti e, allo stesso tempo, consentendo cessioni importanti. Se, ad esempio, alla Juve dovesse venir meno l’arrivo di Thiago Motta, allora Gasperini potrebbe essere ideale per il programma dei bianconeri, che vogliono sanare il bilancio, valorizzare i giovani ed essere competitivi", ha detto.