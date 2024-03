. Il giovane centravanti dello Shakhtar ha attirato l’attenzione dei bianconeri, che stasera lo seguiranno tramite un proprio scout dal vivo durante lo spareggio playoff per la qualificazione a Euro 2024 tra l’Ucraina e la Bosnia. E tra i monitorati dal club bianconero anche Georgiy Sudakov. Di loro ha parlato, a Tuttosport, lo storico allenatore Mircea Lucescu: «Sikan? Per prima cosa parliamo di un ottimo giocatore. È un ragazzo con indubbie potenzialità, che in parte ha già manifestato nonostante la giovane età. Deve ancora compiere 23 anni, ma si sta ritagliando uno spazio importante sia con lo Shakhtar sia con l’Ucraina. Ne sentiremo parlare a lungo. Lo reputo un centravanti classico e moderno al tempo stesso… Classico perché è una prima punta votata alla finalizzazione, ma al tempo stesso è moderno per come si muove e riesce a dialogare con i compagni. È un centravanti che sa giocare per la squadra. Spesso torna indietro fino a metà campo per aiutare i compagni in fase difensiva, inoltre con le sue sponde riesce a essere utile per gli inserimenti offensivi dei centrocampisti».- «Il colpo di testa. E poi è un ragazzo molto intelligente tatticamente nel lavorare con e per i compagni. Ha una struttura fisica importante: è molto alto, eppure gioca bene e sa calciare indifferentemente con tutti e due i piedi. Ricorda Dzeko, anche se per raggiungere il livello di Edin deve ancora crescere e fare esperienza. Ma le caratteristiche sono quelle. E poi neppure il bosniaco alla sua età era un top player: gli attaccanti maturano con calma. Sikan ha bisogno di giocare con continuità per essere pronto per un top club come la Juve. In Italia per gli attaccanti è difficile imporsi e le difese sono molto organizzate, ma Sikan può diventare un attaccante di alto livello. Prima però gli servirebbe, dopo l’Europeo, una tappa intermedia per completare la sua maturazione. Finora ha fatto il percorso giusto: una crescita step by step, organizzata molto bene dallo Shakhtar sia per lui che per Sudakov».