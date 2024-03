Il Corriere di Torino analizza la stagione della Juventus facendo un confronto con l'anno 2020/2021, ovvero quello in cui c'era Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. A questo punto della stagione, dopo 29 partite, la squadra attuale ha gli stessi punti di quella allenata dall'ex centrocampista, ovvero 59. La Juve di Allegri però segna decisamente meno di quella di Pirlo. Nell'attuale stagione, i bianconeri hanno segnato 44 gol, 14 in meno rispetto alla stagione 2020/2021. Le reti subite invece sono rimaste più o meno uguali (26 nell'anno di Pirlo, 23 quest'anno). In quell'anno, Pirlo aveva agguantato da ultimo la Champions League, vincendo però Coppa Italia e Supercoppa. Allegri, per fare meglio, oltre a vincere la Coppa, dovrà arrivare seconda o terza in classifica.