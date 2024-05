Con il pareggio ottenuto contro la Salernitana, la Juventus ha raggiunto quota 67 punti in 36 partite. Vale a dire che adesso rispetto alle ultime due stagioni, da quando Allegri è tornato a Torino, la Juve sta facendo meno nonostante l'assenza delle coppe. Sia nella stagione 2021/2022 che nella stagione 2022/2023 infatti, i bianconeri a questo punto del campionato avevano due punti in più. La Juventus può comunque riuscire a fare meglio in termini di punti. Vincendo le prossime due partite chiuderebbe la stagione con 73 punti, uno in più rispetto all'anno scorso.