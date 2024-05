Ecco la nota: "Il nostro campionato finisce qui. Abbiamo messo tutto l'impegno e la passione per far tornare la Curva Sud il 12° uomo in campo, per dimostrare ancora una volta che lo Stadium senza di noi è solo freddo, silenzioso e troppo spesso incline a fischiare e contestare troppo facilmente.Abbiamo lottato per ottenere quei basilari strumenti per organizzare il tifo e sappiate che tante proposte e idee, che sono la norma in quasi tutti gli stadi delle maggiori tifoserie italiane ed estere, ci sono stati bocciati. Abbiamo sostenuto la squadra incessantemente sia quando lottavamo per i primi posti, sia quando ha iniziato un continuo e costante calo di prestazioni e orgoglio sul campo. Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti... Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere.Ma le ultime sentenze e quanto si è detto e scritto con situazioni quasi chirurgiche e studiate al fine di colpirci nuovamente, hanno superato il limite. Il limite degli abusi e soprusi è colmo! (...) Riponiamo nella Cassazione ancora un barlume di speranza a dimostrazione che la "Giustizia" sia uguale per tutti! (...)Non ci meritate! Ma noi che siamo "brutti e cattivi" manterremo quanto promesso sostenendo la Squadra lontano da Torino... (...) Lasciamo questa ultima parte di campionato, importantissima per gli obiettivi rimasti a voi... pubblico che se non cantiamo ci fischiate; a voi che la squadra non segna dopo 20 minuti fischiate; a voi che non vinciamo e dobbiamo spingere la squadra alla vittoria "Fino alla fine" è un fino alla fine solo per noi, perché voi avete paura del traffico e uscite prima. La Juve siamo noi".