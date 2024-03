Juventus, l'incontro tra Giuntoli e Koopmeiners. Le cifre dell'affare

Due in campo, con il gol del vantaggio di domenica sera all’Allianz Stadium e quello del 2-2 finale, e una a margine del terreno di gioco, direttamente al cuore, diventando di fatto l'obiettivo numero uno. Una situazione che già si stava delineando da tempo, ma che nelle idee bianconere è ora sempre più chiara: è lui il vero colpo dell'estate. E il biglietto da visita - tra gol e prestazioni - è di quelli che non si scordano facilmente, fa sognare, anche da avversario. E' proprio il rendimento dell'olandese, però, a metterlo ancora più al centro del mercato, complicando i piani bianconeri soprattutto se le cifre dovessero alzarsi a dismisura. La Juve lo vuole ed è disposta a fare un sacrificio economico per accaparrarselo, anche se l’Atalanta non fa sconti e guarda con interesse anche alle offerte che possono arrivare dalla Premier League, come il Liverpool. Dunque, come può arrivare?Il prezzo è alto (l’Atalanta lo valuta sui 50-60 milioni) ma la Juventus è disposta a spenderli, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Ma il club per presentarsi con un’offerta convincente però dovrà prima fare cassa: tra i sacrificabili ci sono Matias Soulé, ora in prestito al Frosinone, e Samuel Iling Jr, ma qualche soldino potrebbe arrivare anche dalla cessione di McKennie, considerando che il rinnovo ancora non c'è, così a un anno dalla scadenza la Juve dalla sua cessione potrebbe incassare intorno ai 15-20 milioni più bonus.E la Juve non lo farà. Intanto, riporta Il Corriere dello Sport, dopo la partita c'è stato, che possa essere l'inizio di una nuova storia bianconera lo chiariranno solo le prossime settimane di trattative.