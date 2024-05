Sembra complicarsi ulteriormente per Inter, Juventus e Napoli la già tortuosa strada che porta dalle parti di Albert, l'asso islandese del Genoa, autore di 20 gol in questa stagione tra club e nazionale. Come se non bastasse la richiesta del Grifone, che pare non volersi schiodare da una base d'asta di 35 milioni di euro cash senza contropartite, a rendere ancor più arduo l'inseguimento al 26enne ex PSV ci si mette anche una concorrenza che si fa sempre più folta. Come scrive calciomercato.com, se al momento sembra raffreddarsi la pista inglese, dato che Tottenham e West Ham restano alla finestra ma senza il desiderio di svenarsi, pare al contrario scaldarsi quella tedesca. Su Gudmundsson nelle ultime ore avrebbe infatti messo gli occhi il Bayern Monaco.