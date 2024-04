Ancora una volta, la partita di Federico Chiesa è durata poco più di 60 minuti. L'attaccante della Juve è stato sostituito al 64esimo; al suo posto è entrato Kenan Yildiz. Come riferisce calciomercato.com, Chiesa ha giocato per 90' solo in 6 occasioni su 29 partite (27 in Serie A e 2 in Coppa Italia). Il numero sette della Juventus ha giocato 90' solo in Sassuolo-Juve 4-2, Juve-Lecce 1-0, Atalanta-Juve 0-0, Genoa-Juve 1-1, Napoli-Juve 2-1 e Juve-Atalanta 2-2. Chiesa non era soddisfatto della sostituzione, come raccontato da DAZN.