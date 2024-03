Per due mesi, l'attacco dellasarà sulle spalle di Romelumentre cerca di conquistare un posto in Champions League. È l'unica speranza per mantenere vivo un matrimonio felice, ma la strada è difficile. Oggi Lukaku torna ad allenarsi a Trigoria dopo la sua buona prestazione a Wembley con il Belgio, preparandosi per il duro tour de force che attende la Roma fino a maggio.Dopo la partita, il "Big Rom" ha scherzato dicendo: "Se volevo fare un'ottima impressione in Inghilterra? Chiedilo al Chelsea". Il futuro dell'ex interista dipende infatti dal club londinese che ancora detiene il suo cartellino. La richiesta del Chelsea non è inferiore ai 40 milioni, una somma considerevole per le casse della Roma, soprattutto se la qualificazione alla prossima edizione della Champions League dovesse sfuggire.