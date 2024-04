Tempo di decisioni per la Juventus, in ogni reparto. Scelte difficili e importanti, a partire da quella su Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno. Il francese ha rimandato ogni discorso alla fine del campionato, anche per conoscere ambizioni e programmi del club. E così Cristiano Giuntoli continua a guardarsi intorno, anche perché un rinforzo in mezzo al campo è in programma a prescindere da Rabiot. Come riporta la Gazzetta, il preferito resta Koopmeiners dell’Atalanta, ma in caso di addio di Adrien, i volti nuovi saranno almeno due. Così tra Mikel Merino (Real Sociedad) e Sofyan(Manchester United, in prestito dalla Fiorentina), nei radar della Signora rispunta un giovane-vecchio pallino: Lazar Samardzic.