di Nicolò Vallone

In questi giorni gli sforzi di mercato della Juventus sembrano incentrati tutti sul nuovo centravanti, con gli ingorghi sull'asse Torino-Barcellona e nel triangolo Torino-Roma-Napoli per Luis Suarez ed Edin Dzeko. Eppure non va dimenticato che il cuore della squadra, dove ancora serve un innesto di livello per Andrea Pirlo, è il centrocampo. Un reparto dove per ora, oltre ad Arthur venuto al posto di Pjanic, è stato acquistato solo McKennie. Facciamo allora qui un riassunto di tutti i nomi papabili sul piatto bianconero.



Sfoglia la gallery per vedere la situazione giocatore per giocatore, dal più al meno "caldo" (sono stati esclusi Thomas Partey e Leandro Paredes in quanto extracomunitari, e Nicolò Zaniolo dato il recente infortunio)