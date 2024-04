Juventus, quanti punti servono per la Champions League?

Alla vigilia di Juventus-Milan servivano 7 punti per aggiudicarsi aritmeticamente un posto nella prossima Champions League. Dopo il passettino fatto ieri con il pareggio ne mancano 6. Il punto ottenuto contro i rossoneri non ha soddisfatto nessuno, soprattutto perché oggi il Bologna può arrivare ad agganciare i bianconeri e un recupero sul secondo posto è ormai missione quasi impossibile. Mancano sei punti, dunque, grazie al percorso dei primi mesi che tiene i bianconeri al sicuro. Un fattore positivo, anche perché un calendario che per la Juventus da qui alla fine sarà sufficientemente favorevole:Ma tutto potrebbe essere più semplice in sole due mosse, legate alle Roma: qualora Daniele De Rossi e i suoi non dovessero vincere a Napoli e i bianconeri riuscissero a batterli domenica prossima all'Olimpico la missione sarebbe compiuta con tre giornate d'anticipo, a prescindere dal cammino dell'Atalanta (e ovviamente del Bologna), che ha ancora la sfida contro la Fiorentina da recuperare (probabilmente a fine campionato). Ad Allegri non manca molto per la certezza della Champions League, nonostante le trasferte di Roma e Bologna ancora da giocare, perché gli impegni in casa - sottolinea Tuttosport - non possono fare paura. Nemmeno ad un gruppo che nel girone di ritorno ha costantemente barcollato