Juventus, il calendario finanziario: tutte le date

La Juventus ha ufficializzato il calendario dei prossimi appuntamenti finanziari, fondamentali per monitorare il percorso di risanamento economico del club. Il 19 settembre 2025, il Consiglio d’Amministrazione approverà il bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il primo a riflettere pienamente gli effetti del ritorno in Champions League dopo l’assenza della stagione 2023/24.L’ultimo dato ufficiale, relativo alla semestrale, ha registrato un utile di 17 milioni di euro, risultato favorito dall’aumento dei ricavi UEFA e da una politica di razionalizzazione dei costi. Il bilancio annuale offrirà una fotografia più completa della situazione economica bianconera e sarà un indicatore importante per capire se la società è sulla buona strada per raggiungere l’ambizioso obiettivo del ritorno all’utile entro il 2027.

A seguire, tra il 3 e il 7 novembre 2025, si svolgerà l’assemblea degli azionisti, momento chiave per il confronto tra la dirigenza e i soci. Infine, il 26 febbraio 2026 è prevista la nuova riunione del CdA per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025.Date cruciali, dunque, per valutare non solo la solidità del progetto Juventus, ma anche la sua sostenibilità nel medio-lungo periodo.