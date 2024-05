Le ultime sfide di questa stagione

Una finale da giocare



Gli appuntamenti da segnare, con le date delle gare contro Bologna e Monza ancora da definire pic.twitter.com/bm5JRY1DhL — JuventusFC (@juventusfc) May 1, 2024

Ancora cinque partite ufficiali e poi lapotrà salutare la. Tramite i propri canali social il club bianconero ha riepilogato ildella squadra in questo mese di maggio appena cominciato, che sul campo inizierà domenica 5 maggio alle 20.45 con la sfida contro laallo Stadio Olimpico. Appuntamento casalingo, poi, il 12 alle 18.00 contro la, prima della finale didi mercoledì 15 contro l', ultima occasione per vincere un trofeo in questa annata. Il mese, poi, si concluderà con le gare contro, la prima in trasferta e la seconda tra le mura amiche, in date e orari ancora da definire.