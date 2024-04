Il, che laaffronterà questa sera alla Unipol Domus, ha vinto sei partite casalinghe in questo campionato, migliorando già quanto fatto in Serie A sia nel 2020/21 (cinque vittorie) che nel 2021/22 (tre): due di questi successi sono arrivati nelle ultime tre gare interne (completa il quadro un pareggio), tanti quanti nelle precedenti sette (tre pareggi e due sconfitte). Inoltre, solamente il Napoli (19) ha conquistato più punti del Cagliari (17) da situazioni di svantaggio in questa Serie A; in particolare, la formazione sarda vanta 14 punti recuperati una volta sotto nel punteggio in casa, almeno cinque in più di qualsiasi altra formazione in match tra le mura amiche nel torneo in corso (segue a nove il Lecce).