Il business plan della Juventus si basa su un presupposto fondamentale: la qualificazione continuativa alla Champions League.Tuttavia, se la squadra chiude il campionato tra i primi quattro posti e raggiunge la finale di Coppa Italia, si aprono scenari molto interessanti per il prossimo anno, sia per i tifosi che per gli sponsor. Una Juventus impegnata in cinque competizioni - Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club - promette emozioni straordinarie e offre ampie opportunità di visibilità e coinvolgimento per tutti gli attori coinvolti.