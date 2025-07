Juventus, il bilancio del Mondiale: da chi ripartire e i problemi da risolvere

Juve, da chi ripartire

Un’ottima occasione per arricchire le casse del club, per mettere in mostra il brand all’interno di una vetrina luccicante come gli Stati Uniti. Soprattutto, però, il Mondiale per Club è servito a prendere appunti: a capire da cosa e chi ripartire e dove bisogna lavorare. È servito a Damien Comolli che ha appena preso le redini della Juventus , è servito a Tudor che, dopo le vacanze, darà veramente il via al suo progetto tecnico.Certezze e novità. Da chi ripartire? Sicuramente da Michele Di Gregorio. Le critiche continuano a piovere, lui apre l’ombrello e neanche se ne accorge: è stato il migliore con Manchester City e Real Madrid, con lui tra i pali la Juve può stare tranquilla. In mezzo al campo non si può prescindere da Thuram: non è più solo strappo e corsa, sta affinando l’arte di imbeccare gli attaccanti. Sempre più completo, sempre più colonna della squadra. Dulcis in fundo, Kenan Yildiz. La lunga trasferta a stelle e strisce lo ha ringalluzzito e sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Merita la 10? Adesso i dubbi sono sempre meno.

Juve, cosa non ha funzionato

Per finire, si deve ripartire dal coraggio del primo tempo visto contro il Real Madrid. La voglia, il piacere, di giocare a pallone senza che le gambe tremino e la consapevolezza di non volere rimpianti lungo il percorso. Su quell’approccio mentale si può costruire qualcosa di importante.C’è, soprattutto, un aspetto che il Mondiale della Juventus sottolinea: c’è solo una squadra. Quando Tudor ha dato spazio alle “seconde linee” – paradossale, perché alcuni di questi sono tra i calciatori più pagati in squadra -, non ha ricevuto risposte positive. I cambi non hanno dato niente in più: c’è solo una squadra, manca la panchina lunga che è vitale per chi affronta una lunga stagione impegnato su più fronti. 2-3 colpi mirati dal mercato? No, serve qualcosa di più. E qualcosa serve sicuramente in difesa. Il reparto più in difficoltà: i primi scricchiolii già nei primi due match, poi il crollo. È vero, tornerà Bremer, ma quando e come? Troppi interrogativi. Rugani può tornare utile, ma probabilmente serve qualcosa in più. Tra i flop dell’esperienza mondiale, anche qualche scelta di Tudor. I cambi contro il Real, la formazione contro il City. Questa non è ancora la sua Juve, per adesso il giudizio resta sospeso. Per concludere, si devono sciogliere più nodi che rischiano di restare stretti e intricati nello spogliatoio. Weah, Mbangula e Vlahovic: evidentemente fuori dal progetto, la gestione non convince del tutto.