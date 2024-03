. I mesi decisivi per il suo futuro sono cominciati e qui si gioca tanto. Anche perché tutto può cambiare in fretta ovunque, a Torino in particolar modo. Nessuno si può ritenere incedibile davanti a un'offerta ritenuta congrua, anche se la valutazione fatta può rendere complicato l'arrivo di una proposta irrinunciabile. La Juve in questa fase sembra intenzionata a riportare alla base Huijsen in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatoreA meno che non arrivi un'offerta tale da far cambiare i piani al club bianconero, che nel frattempo ha provveduto a prolungare il contratto di Huijsen e a ribadire che per meno di 30-35 milioni non si siederanno nemmeno a parlare.Ma cosa farà la Roma? Rinunciare non è un'opzione al momento, anche se le condizioni per il gioiellino bianconero possono diventare complicate da sostenere per il club giallorosso. Un tentativo, anche importante, così sta provando a pianificarlo con la sponda dell'entourage del giocatore. Come riporta calciomercato.com, il piano della Roma resta sempre lo stesso, provare a convincere la Juve con la benedizione pure di Daniele De Rossi a concedere almeno un'altra stagione in prestito Huijsen, a condizioni ben diverse a livello economico rispetto a quelle attuali ma pur sempre senza chiedere o garantire opzioni di riscatto. Partita in corso dunque. Anche se la Juve ha le idee chiare.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.