Juventus, idea scambio per Osimhen

12 minuti fa



Victor Osimhen resta nel mirino della Juventus per questa sessione estiva di calciomercato nonostante l'arrivo a Torino di Jonathan David nella giornata di ieri. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera addirittura la Juventus avrebbe provato ad intavolare uno scambio con il Napoli offrendo il cartellino di Dusan Vlahovic per avere in cambio quello di Victor Osimhen. Tuttavia a dire no subito è stato il centravanti serbo della Juventus, quindi nulla da fare. Osimhen comunque resta uno dei nomi caldi per la Juventus per rinforzare il reparto offensivo.