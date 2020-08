2









C'è anche Andrea Pirlo tra i candidati alla panchina della Juve in caso di esonero di Maurizio Sarri. "​Si parla dell’opzione Pirlo per la panchina, in caso di...", chiede La Gazzetta dello Sport a Marco Tardelli, che risponde: " «Andrea era un allenatore anche in campo, il regista della mia Under 21. Può fare il tecnico ad alto livello. Ma non deve rischiare. Può darsi che il tempo di una grande panchina arrivi prima del previsto, e in caso la Juve sarebbe una squadra ideale, che “protegge”. Ma non so se questo sarebbe il momento per cominciare».