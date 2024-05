Chi sono i punti fermi per Thiago Motta? La risposta ci sarebbe già. Come scrive Tuttosport, si dice che avrebbe già discusso con Giuntoli dell’attuale rosa bianconera ponendo alcuni punti fermi: il primo è Vlahovic, che lui è convinto di rendere più complementare al gioco (Il punto di riferimento, Luis Suarez al Barcellona, capace di fare riferimento ma pure di muoversi e aprire spazi. Oltre che di segnare assai, chiaro). Ma non solo: le referenze di Motta sono ottime sia su Locatelli sia, soprattutto, sul suo ex compagno al Psg, Rabiot con il quale, non a caso, Giuntoli sta accelerando per trovare un accordo.