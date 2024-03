. E a delineare i tratti della crisi ci sono numeri e dati. Uno su tutti, raccontato da Repubblica: "La difesa è diventata un punto debole, dopo aver retto a lungo le folate offensive avversarie: 12 gol subiti in nove partite, tanti quanti nelle precedenti ventuno, a fronte di 9 gol segnati. Danilo sta pagando il conto di una stagione giocata a singhiozzo, Bremer ha rischiato di rovinare tutto nel finale quando ha strattonato in area Zaccagni, Gatti si è seduto in panchina e non si è alzato, confermando la flessione dell’ultimo periodo. Anche l’ingresso di Sekulov, arrivato nel finale, è sembrato più una mossa della disperazione, quasi un segnale lanciato al resto del mondo bianconero: “Io ho questi”, il concetto estremizzato. Di sicuro nella sfida di martedì, andata della semifinale di Coppa Italia ancora contro la Lazio, Allegri potrà recuperare Vlahovic, che nel match di andata in campionato segnò una doppietta ai biancocelesti: pensare però che il serbo possa essere la soluzione a tutti i mali sembra una pura illusione".