Juventus, i tifosi restaurano la panchina dove nacque il club

La panchina di corso, simbolico luogo di nascita dellanel 1897, è stata restaurata da sei tifosi bianconeri. Il gruppo di volontari ha iniziato i lavori nella mattinata di sabato 12 luglio, impegnandosi a proprie spese per riportare a nuovo uno dei luoghi simbolici del club. La panchina si trova all’angolo con corso Vittorio Emanuele II, nel cuore di Torino, dove quattro studenti del liceo D’Azeglio fondarono la squadra destinata a diventare una leggenda del calcio italiano.I tifosi hanno provveduto a riverniciare e stuccare la struttura, che presentava crepe e segni del tempo. L’intervento, approvato dal Comune di Torino, è stato realizzato in collaborazione con il progetto “Torino Spazio Pubblico”, dedicato alla riqualificazione urbana attraverso la cittadinanza attiva.

Sebbene la panchina originale sia custodita all’interno del J-Museum allo Juventus Stadium, quella di corso Re Umberto mantiene un forte valore simbolico per la storia bianconera. A lavori ultimati, sarà affissa una targa commemorativa con la scritta: “Primo novembre 1897, loro ancora non lo sanno ma hanno dato vita a una leggenda”.L’iniziativa è stata accolta positivamente dalle istituzioni locali, che auspicano il rispetto di tutti i simboli sportivi presenti in città.