Il calciomercato si sa, quest'anno sara diverso e soprattuto slitterà di qualche settimana. Intanto le squadre studiano i colpi in prospettiva per la prossima stagione. Ecco che così, uno dei nomi chiacchierati diventa quello di Adrien Rabiot. I tifosi del Manchester United non vedrebbero di buon occhio l'arrivo di Rabiot, anzi. Sui social ci sono diversi commenti dei tifosi dei Red Devils, la maggior parte dei quali è contraria all'arrivo allo United del centrocampista francese ex Psg che può lasciare la Juventus dopo una sola stagione.