I tifosi del Genoa non saranno presenti in massa alla gara di domenica in casa della Juventus. Il popolo rossoblù, infatti, non seguirà in trasferta la propria squadra con le solite cifre: saranno poco meno di 500 i sostenitori del Grifone sugli spalti dell'Allianz Stadium. La causa è da ricercare nell'assenza annunciata da tempo dei gruppi della tifoseria organizzata, che protesta contro le limitazioni vigenti nello stadio bianconero - divieto di affissione di striscioni e di esposizione di vessilli - decidendo di disertare la trasferta in casa della Juventus. A questo si aggiunge anche il caro-biglietti. E così il settore ospiti sarà pieno solo per un quarto della sua capienza.