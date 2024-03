I tifosi del Genoa disertano la trasferta all'Allianz Stadium. Domenica 17 marzo i sostenitori del Grifone non saranno a Torino. Lo si apprende da una nota diffusa dalle principali sigle del tifo organizzato rossoblù, che hanno spiegato: “Abbiamo deciso a malincuore - si legge nel comunicato firmato da Gradinata Nord-ACG -Invitiamo tutti i Genoani prima della partenza per Torino, sabato 16 Marzo alle 17:00 al Pio, per dimostrare alla squadra la nostra vicinanza e spiegare loro i motivi di questa sofferta decisione. Inoltre, Domenica 17 Marzo, diamo appuntamento a tutti in Piazza Alimonda, per vedere insieme ai diffidati la partita. No al calcio moderno!“.