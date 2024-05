Fuori dal centro sportivo di Casteldebole, dove ilsi allena, è apparso uno striscione dei tifosi rossoblù con la scritta: "". Questo striscione sembra essere un chiaro messaggio di saluto e ringraziamento al tecnico Thiago Motta, che sembra essere in procinto di lasciare il club per raggiungere la Juventus alla fine della stagione. I tifosi del Bologna hanno voluto esprimere la loro gratitudine per il lavoro svolto da Thiago Motta durante il suo periodo alla guida della squadra, riconoscendo il suo impegno e i risultati ottenuti. L'atmosfera è carica di emozioni mentre si avvicina l'addio del tecnico.