Giornata di sorteggi Champions per la Juve che però deve ancora qualificarsi ai quarti di finale. Il 7 o l'8 agosto i bianconeri sfideranno il Lione a Torino ripartendo dall'1-0 per i francesi maturato in casa loro lo scorso febbraio. Queste le possibili avversarie dei bianconeri: ​ Atalanta, Psg, Lipsia ed Atletico Madrid sono già qualificate. Dovranno disputarsi invece Bayern Monaco-Chelsea, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e appunto Juventus-Lione. Oggi saranno sorteggiati sia quarti che semifinali.



Ecco quando si giocheranno le partite (tutte in gara secca a Lisbona)



Ottavi: 7/8 agosto 2020:

Quarti e semifinali – Lisbona: Sfide in gara singola il 12/13/14/15 agosto (quarti) e 18/19 agosto 2020 (semifinali).

Finale – Lisbona il 23 agosto 2020.



inizio sorteggio ore 12.00