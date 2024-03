Aurelio De Laurentiis è pronto a giocarsi l'ultima carta, quella del ricorso per fare in modo che la Juventus possa essere estromessa anche dal Mondiale per club, lasciando così posto proprio al Napoli. Come se già gli 0 punti nel ranking accumulati nella stagione persa in Europa non fosse già una pena sufficiente per il club bianconero. Roba da avvocati e uffici legali, il Napoli ci prova, la Juve si prepara all'eventuale contromossa. Intanto la Fifa ufficializza la partecipazione della società bianconera praticamente in concomitanza con il triplice fischio finale di Barcellona-Napoli, un tempismo che appare ai più come una discreta rassicurazione per la Juve. Che a questo punto si prepara a mettere sul prossimo bilancio un più 50 milioni garantito (a oggi) per la sola partecipazione al Mondiale per club, che potrebbero pure raddoppiare nel caso in cui i bianconeri dovessero stupire tutti volando addirittura fino alla vittoria finale. E poi ci sono quei circa 80 milioni in arrivo dalla Champions dopo questa stagione di purgatorio. Soldi pesanti, di vitale importanza, anche per il mercato. Non solo per il mercato. Che avrà bisogno comunque di cessioni pesanti, perché tutto servirà per sistemare quei conti ancora un po' così e definire degli equilibri tali da poter di nuovo permettere alla Juve di tornare a imporsi sul mercato. Intanto il lavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna può procedere con la convinzione di avere quelle risorse in più attese e finalmente in arrivo.Con alcuni obiettivi su cui accelerare nel minor tempo possibile. Scopri tutto in galleryRicevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.