Juventus, i risultati di questa stagione sono un paradosso. E c'entra la continuità

Ladi questa stagione vive una sorta di paradosso: pur avendo subito solo due sconfitte in 30 partite, non riesce a dare l’impressione di una squadra solida e vincente. Il dato più significativo riguarda la percentuale di successi, ferma al 40% con appena 12 vittorie. Un rendimento che non soddisfa i tifosi, abituati a una squadra capace di dominare con continuità.A pesare ulteriormente è l’incapacità di inanellare risultati positivi consecutivi: negli ultimi quattro mesi, i bianconeri sono riusciti a vincere due gare di fila solo una volta, battendo il Cagliari in Coppa Italia e il Monza, fanalino di coda in campionato. Per trovare un altro simile mini-filotto, bisogna risalire addirittura a ottobre.

Questa discontinuità alimenta dubbi e critiche, lasciando l’impressione di una squadra in perenne ricerca di identità e di uno slancio che possa ridare fiducia e prospettive solide, sia in campionato che in Europa.