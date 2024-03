Da Juventus.com:Sono state diverse le gare ufficiali andate in scena in questo fine settimana di marzo. Gare che hanno visto coinvolte cinque delle nostre squadre del Settore Giovanile.Stiamo parlando del week-end del 16-17 marzo 2024!Di seguito il recap, squadra per squadra.UNDER 17 FEMMINILEVittoria per 1-0 per la squadra di Luca Scarcella contro l'Under 15 maschile del San Giuseppe Riva, in un match del "Campionato Provinciale Under 15 Maschile". Per le bianconere in rete, Valentina Piccardi.UNDER 16 MASCHILESuccesso straripante dell'Under 16 di Mister Claudio Grauso che ha superato 2-9 in trasferta i pari età dello Spezia. Un trionfo per i nostri giovani bianconeri che poco dopo la mezz'ora si sono trovati in vantaggio 0-4 grazie alla doppietta di Ceppi e alle reti di Bracco e Tiozzo Pagio. Un altro gol di Ceppi, autore di una tripletta, e le marcature di Borasio, di Moschetta e di Chessa – questi ultimi due "dalla panchina" – hanno regalato una bellissima vittoria alla Juventus permettendole di custodire gelosamente il primo posto in classifica a quota 45 punti dopo 20 gare giocate.UNDER 15 FEMMINILELa squadra allenata da Alessio Vaccariello ha vinto in maniera estremamente netta – 4-0 per quanto riguarda il risultato della FIGC – con l'Under 13 maschile del Real Orione in un match del Girone H del campionato "Esordienti 2° anno". In gol, per le bianconere, Boi, Pozzo, Oliva, Spellecchia, De Giorgis, Bavosio e Bosco.UNDER 15 MASCHILESconfitta di misura, per 2-1, per la squadra di Marcello Benesperi che cade contro i pari età dello Spezia, in Liguria. Elimoghale ha sbloccato il match dopo meno di un quarto d'ora di gara, ma con una rete per tempo i padroni di casa hanno agganciato e superato la Juventus che rimane saldamente in terza posizione.