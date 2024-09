DaSono state quattro le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 14-15 settembre 2024 che hanno visto coinvolte la Primavera femminile, l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 maschili.Di seguito il recap, squadra per squadra!UNDER 19 FEMMINILEÈ iniziata con un grande sorriso la stagione della Primavera femminile di Marco Bruzzano. Successo esterno per 0-2 della Juventus contro le pari età del Como Women. Gallina e Ferraresi sono state le protagoniste del match regalando alle prime bianconere i primi tre puntiUNDER 17 MASCHILECinque reti per l'Under 17 allenata da Mister Cioffi che ha superato 3-5 in trasferta i pari età della Carrarese nella terza giornata del campionato di categoria. Al vantaggio dei toscani al minuto 9, i bianconeri hanno pareggiato i conti con Amadio, prima di sorpassare i padroni di casa con Samb. Al 29' è arrivato il 2-2 con Liberali e nel recupero del primo tempo il nuovo vantaggio bianconero con Samb. Sul 2-3 la Carrarese ha reagito trovando per la seconda volta nel match il pareggio con Moscato, prima del nuovo sorpasso della Juventus firmato ancora da Samb, autore di una importantissima tripletta. Suazo, poi, dalla panchina ha chiuso definitivamente l'incontro fissando il punteggio sul 3-5.UNDER 16 MASCHILEPari e patta tra l'Under 16 di Mister Grauso e il Genoa nel primo match del campionato di categoria. Uno a uno il punteggio finale: al vantaggio ligure messo a segno da Longobardi, al quarto della prima frazione, ha risposto la formazione bianconera nella ripresa, al minuto 25, con Paonessa.