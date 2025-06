Juventus, i retroscena su Simone Inzaghi

Getty Images

In Arabia Saudita sono certi: la firma di Simone Inzaghi con l’Al Hilal è imminente. Il contratto sarebbe già pronto, anche se restano dubbi sulle cifre: si parla di un ingaggio che oscilla tra i 30 e i 50 milioni di euro a stagione. Secondo Corriere.it, l’idea sarebbe quella di un’esperienza biennale "detox", per poi rientrare in Europa e affrontare una nuova fase della carriera. Tra le possibili destinazioni future non è esclusa la Juventus, che nelle scorse settimane ha sondato il terreno con l’allenatore, intuendone un certo malumore.Il Corriere della Sera sottolinea che Inzaghi, ancora legato all’Inter da un anno di contratto, dovrebbe partecipare martedì a un incontro per discutere un eventuale rinnovo, come previsto dalle abitudini della dirigenza nerazzurra. Tuttavia, l’allenatore sembra essere combattuto e la sua scelta sarà dettata "dal bene dell’Inter", qualunque significato voglia assumere questa espressione.

Anche Tuttosport conferma il sondaggio della Juventus. Pare che Cristiano Giuntoli abbia contattato Tullio Tinti, agente di Inzaghi, per valutare la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, il tentativo si è arenato dopo il rinnovo dell’area tecnica bianconera.