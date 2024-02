Ilaveva corteggiato sia Moiseche Fabioper questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce invece Calciomercato.com per quanto riguarda Moise l'accordo non si sarebbe raggiunto perché la Vecchia Signora avrebbe voluto il pagamento di una somma di denaro per il prestito. Per quanto riguarda Fabio Miretti invece è stato Massimiliano Allegri ad opporsi e a non volerlo lasciare partire nemmeno in prestito. Come già dichiarato infatti il tecnico toscano della Juventus crede che Miretti non abbia bisogno di partire in prestito per crescere ma che sia già pronto per restare a Torino.