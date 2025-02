Juventus, i retroscena dell’ultimo giorno di mercato: Douglas Luiz e Locatelli

AFP via Getty Images

Juventus, i retroscena di mercato

Il gong del calciomercato ha quasi l’effetto di una camomilla. Si stendono i nervi, si riposa dopo un mese intenso e frenetico dove le telefonate hanno di certo superato le ore di sonno. E in tutto questo emergono i retroscena, il non detto e le trattative che non hanno fatto breccia nei media, almeno fino al giorno dopo.Partiamo da quanto racconta Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, ci sarebbe stato un tentativo in extremis delper. Il centrocampista brasiliano, dunque, piace ai due fronti della città inglese, ma non si è trovata una quadra per il suo trasferimento.

Retroscena di mercato anche dal Corriere dello Sport secondo cui ilavrebbe mostrato interesse per. Il centrocampista bianconero, ad un certo punto del mercato, è stato visto come sostituto dell’infortunato Pedri, ma dalle parti della Continassa non è mai arrivata un’offerta ufficiale alla Juventus