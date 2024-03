I dirigenti dellastanno monitorando attentamente il mercato degli esterni, con particolare attenzione alla fascia destra. Tra i giocatori osservati in Germania, spiccano due nomi: il marocchino (con passaporto olandese) Noussairdel Bayern Monaco, classe 1997, ex Ajax, e il francese Kiliann Sildillia del Friburgo, classe 2002, ex Metz. Entrambi i giocatori sono sotto contratto fino a giugno 2026, indicando una prospettiva di lungo termine nel radar della Juventus.Un altro nome sulla lista dei possibili obiettivi è Reinildo, nazionale del Mozambico attualmente in forza all'Atletico Madrid. Classe 1994, Mandava era stato cercato da Cristiano Giuntoli per il Napoli quando giocava al Lille in Francia. Nonostante il trasferimento non sia andato in porto, la Juventus continua a seguire da vicino il giocatore attraverso i propri osservatori. Con solo un anno di contratto in meno rispetto ai giocatori tedeschi, Mandava potrebbe rappresentare un'opzione interessante per rinforzare la fascia destra della difesa bianconera.