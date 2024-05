La Juventus sta facendo il massimo per tenere Rabiot. Ma di scontato non c’è ancora nulla. E così Giuntoli da un lato corteggia Adrien, ma dall’altro è obbligato a ragionare su un piano b. Teunè un capitolo a parte (sarebbe il sostituto di Pogba) e piace indipendentemente dal francese. Così i nomi diventano diversi. Alla Continassa tengono le antenne dritte e nei radar ci sono diversi mediani protagonisti in Ligue1: da Youssouf Fofana del Monaco (c’è la concorrenza del Milan) a Manuel Ugarte (potrebbe lasciare il Psg in prestito) fino a Khephren Thuram (Nizza), fratello minore dell’interista Marcus e figlio dell’ex difensore bianconero Lilian. Lo riporta la Gazzetta.