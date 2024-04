Icardi, come sta andando con il Galatasaray?

Si è tornato a parlare di Mauro Icardi alla Juventus nella giornata di oggi. Il motivo è molto semplice e riguarda la foto pubblicata da Wanda Nara sui social. D'altronde, l'attaccante argentino è stato più volte vicino al trasferimento in bianconero e in estate può lasciare il Galatasaray. Ma come è andata fino ad ora la stagione di Icardi?I numeri sono dalla parte di Mauro. Diciotto gol e 8 assist in campionato, a cui si aggiungono i due in Champions League e quello in Europa League. Icardi ha disputato più di 3000 minuti in stagione, segno di come stia bene fisicamente e non abbia avuto molti problemi fisici. All'età di 31 anni, l'ex Inter sembra essere tornato in grande forma dopo gli anni bui al Psg.