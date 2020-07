Dopo l'ennesima rimonta subita contro il Sassuolo Maurizio Sarri e al Juve si interrogano sul futuro. I numeri delle ultime partite sono preoccupanti e vengono analizzati da Repubblica.it:



UNDICI - Le reti subite dopo il lockdown mettono in luce i problemi in fase difensiva dei bianconeri, accentuati nelle ultime tre partite. Contro Milan, Atalanta e Sassuolo sono stati nove i gol subiti con Szczesny migliore in campo della sfida al Mapei Stadium.



TRENTACINQUE - Sono 35 i gol subiti dalla Juventus in campionato, seconda miglior difesa al pari della Lazio ma con una rete subita in più dell'Inter, che giocherà il posticipo con la Spal.



SEI - Sono 6 le rimonte fin qui subite dalla Juventus. Alcune andate comunque a buon fine, come quella con il Napoli a inizio stagione



TRE - Le partite senza vittorie della Juventus, andamento che smentisce il famoso adagio secondo cui "la Juve non sbaglia due partite di seguito".